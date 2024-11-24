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Турист прыгнул с теплохода во время прогулки по Москве-реке

Пассажир теплохода спрыгнул в Москву-реку на западе столицы и добрался до берега

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Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве пассажир прогулочного судна совершил прыжок в Москву-реку в районе Воробьевых гор. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник телеканала, мужчина самостоятельно добрался до берега, выбрался из воды и ушел в неизвестном направлении.

Позже его нашли в кафе неподалеку от причала. Службы экстренной помощи были вызваны, а спасатели предоставили ему термоодеяло.

Причины, заставившие экстремала окунуться в холодную воду, остаются неизвестными.

В октябре на западе Москвы автомобиль каршеринга снес ограждение на набережной Тараса Шевченко, в результате чего улетел в реку. За рулем машины сидела девушка, которая впервые в жизни решила взять с подругой каршеринг, но с «автомобилем было что-то не так». В результате она потеряла управление.

До этого экипаж речного трамвая в Москве спас из ледяной воды утопающую девушку.

Ранее в Ленобласти мужчина упал в реку из-за сердечного приступа.

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