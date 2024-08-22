В московском аэропорту пассажир порезал себе горло и спрыгнул с верхнего этажа

В московском аэропорту Шереметьево произошел инцидент — мужчина порезал себе горло и прыгнул с верхнего этажа. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации источника, молодой человек разбил бутылку, перелез через перила и затем нанес себе ранения, после чего спрыгнул вниз. Очевидцы пытались его остановить, но безуспешно.

Сообщается, что мужчина госпитализирован, но находится в критическом состоянии. Другие подробности не известны.

7 августа авиадебошир укусил полицейского при задержании в российском аэропорту. 29-летний россиянин начал вести себя неадекватно, когда самолет был еще в воздухе, о чем пилоты сообщили правоохранителям в принимающем аэропорту. По прилету дебошира встречал наряд полицейских.

После встречи со стражами правопорядка у мужчины случился очередной всплеск агрессии: он принялся нецензурно ругаться и сыпать угрозами. А когда один из полицейских стал задерживать его, дебошир укусил его за средний палец правой руки.

Ранее сотрудник Шереметьево угрожал облить кислотой бросившую его стюардессу и лишился работы.