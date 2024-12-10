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Суд в Нидерландах оставил под стражей россиянина, подозреваемого в шпионаже

Суд Роттердама оставил под стражей подозреваемого в краже документов россиянина

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Depositphotos

Окружной суд Роттердама вынес решение оставить под стражей гражданина России, который подозревается в краже документов в области микрочипов на территории Нидерландов. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Пелле Бисмейер, передает РИА Новости.

В понедельник состоялось предварительное слушание по делу бывшего работника компании по производству полупроводников ASML. В ходе заседания обсуждали вопрос о его дальнейшем задержании и проведении расследования. Бисмейер подтвердил, что подозреваемый останется в заключении, добавив, что следственное производство продолжается, а следующее слушание запланировано на 6 февраля 2025 года.

7 декабря власти Нидерландов задержали россиянина, бывшего сотрудника компании ASML, по подозрению в хищении коммерческой тайны. 43-летний инженер, чье имя не раскрывается, подозревается в передаче в Россию технической документации, связанной с производством микросхем.

Прокуратура Роттердама отказалась комментировать это дело.

Ранее российских рыбаков не пустили в порт Нидерландов, приняв их за шпионов.

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