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В Нидерландах задержали россиянина по обвинению в краже данных о микросхемах

Nieuwsuur: в Нидерландах россиянина подозревают в краже коммерческой тайны

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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Власти Нидерландов задержали россиянина, бывшего сотрудника компании ASML по подозрению в хищении коммерческой тайны. б этом сообщила телепрограмма Nieuwsuur.

43-летний инженер, чье имя не раскрывается, подозревается в передаче в Россию технической документации, связанной с производством микросхем. По информации программы, задержание связано с многолетними действиями мужчины, в ходе которых он якобы похищал руководства по созданию микросхем у компаний ASML и Mapper Lithography. Голландская сторона полагает, что это нарушает санкционный режим, установленный Евросоюзом.

«Мужчина находится в Нидерландах и взят под стражу», — говорится в публикации.

Подозреваемый в настоящее время находится под стражей. В ближайший понедельник он должен предстать перед судом в Роттердаме, где будет рассмотрен вопрос о его временном заключении на период расследования.

Министр по вопросам миграции и предоставления убежища Нидерландов Марьолейн Фабер подписала запрет на въезд россиянина в страну сроком на 20 лет. Причины такого решения не уточняются, однако Nieuwsuur отмечает, что подобные запреты применяются только в случаях угрозы национальной безопасности.

Ранее Минюст США обвинил россиянина и еще трех маркетмейкеров в манипулировании рынком и фиктивных торгах криптовалютных токенов.

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