Российских рыбаков не пустили в порт Нидерландов, приняв их за шпионов

Нидерланды отказали российскому кораблю в заходе в свой порт из-за подозрений в шпионаже, сообщили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Об этом пишет РБК.

Инцидент произошел 16 мая. Нидерландский порт Эмсхавен отказался пускать российское рыболовное судно, принадлежащее компании «Арктик Шиппинг» (входит в крупный рыбопромышленный холдинг «Норебо»), несмотря на наличие у капитана всех необходимых документов, соответствующих требованиям ЕС. Рыбаков попросили использовать другие пути доставки, однако попытки выгрузить рыбу в других портах Нидерландов и Германии закончились так же безуспешно.

Предлогом для отказа могла послужить обнародованная в мае голландскими СМИ информация, что российские рыболовные суда могут заниматься шпионской деятельностью.

До этого агентство Reuters, ссылаясь на министра внутренних дел Великобритании Джеймса Клеверли, сообщило, что власти страны решили выслать военного атташе РФ. По его словам, мужчина якобы является «необъявленным офицером» российской военной разведки. Также в Британии решили сократить срок пребывания российских дипломатов в стране.

Ранее Россия назвала клеветой слова британских журналистов о шпионах в посольстве.