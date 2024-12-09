Прокуратура Роттердама отказалась комментировать дело россиянина, подозреваемого в краже документов

Прокуратура Роттердама заявила РИА Новости, что не комментирует дело россиянина, подозреваемого в краже документов по микрочипам в Нидерландах.

«Сегодня состоится формальное слушание по этому делу, поскольку подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается, и мы пока не можем делать никаких дальнейших заявлений по нему», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что расследованием занимается Специализированная прокуратура Нидерландов по экономическим и экологическим преступлениям.

7 декабря власти Нидерландов задержали россиянина, бывшего сотрудника компании ASML, по подозрению в хищении коммерческой тайны. Он подозревается в передаче в Россию технической документации, связанной с производством микросхем.

Сообщалось, что задержание связано с многолетними действиями мужчины, в ходе которых он якобы похищал руководства по созданию микросхем у компаний ASML и Mapper Lithography. Голландская сторона полагает, что это нарушает санкционный режим, установленный Евросоюзом.

Ранее мошенники начали использовать новую схему для кражи данных через Telegram.