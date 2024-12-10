В аэропорту Саратова рассказали, повлияла ли атака БПЛА на его работу

Международный аэропорт Гагарин, который находится в городе Саратове, работает в штатном режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Аэропорт <...> работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов», — говорится в заявлении.

10 декабря губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о попытке украинских военнослужащих нанести удар по одному из расположенных в регионе военных аэродромов. По его словам, для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дроны. Однако летательные аппараты были перехвачены и не смогли достичь цели.

Глава российского региона рассказал, что сейчас на местах падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб. Предварительно, никто из мирных граждан не пострадал.

9 декабря два дрона ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что никто из жильцов не пострадал. Тем не менее в здании оказалось повреждено остекление, а также в одной из квартир произошел пожар.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали два гражданских автобуса в Донецкой народной республике (ДНР).