Кинолог раскрыл, любят ли собаки музыку

В сети часто появляются ролики, на которых собаки воют под музыку. Причем хозяева уверены, что животному нравится мелодия. Однако это не всегда так, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, собаки воспринимают звуки иначе, чем человек, из-за более чувствительных барабанных перепонок.

«Им могут нравиться звуки определенной частоты, есть даже специальные аудиозаписи, которые создаются с учетом восприятия звука собаками. В том звучании, в котором мы воспринимаем музыку, питомцы ее не слышат, поэтому разделить с вами ваши музыкальные вкусы они могут далеко не всегда», — объяснил Голубев.

Он добавил, что люди лучше улавливают низкие частоты, в то время как питомцы демонстрируют высокую чувствительность к высоким.

Как отмечала эксперт центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко, помимо звуков, животные иначе воспринимают запахи и вкусы.

Она обратила внимание, что многим владельцам животных запах корма кажется слишком резким. Некоторые из них полагают, что это связано с наличием ненатуральных ингредиентов в составе пищи. Однако интенсивный аромат придается кормам специально.

По ее словам, несмотря на чувствительное обоняние, вкусовые рецепторы кошек и собак в разы слабее, чем у человека. Поэтому чем интенсивнее выражен запах корма, тем выше вероятность, что животное проявит к нему интерес.

Ранее кинолог рассказал, что собаки на самом деле видят в зеркале.