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Омбудсмен по правам человека заявила, что общается с Киевом по вопросу курян

Москалькова находится в диалоге с Киевом по вопросу возвращения пропавших курян

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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что находится в диалоге с Украиной по вопросу возвращения пропавших жителей Курской области. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Москальковой, удалось выяснить судьбу еще ряда пропавших без вести жителей Курской области. Она пояснила, что пропавших курян стоит искать в Суджанском районе Курской области, в настоящее время идут переговоры по их эвакуации через территорию Белоруссии или Украины.

«Смогли установить судьбу еще ряда людей (жителей Курской области. — «Газета.Ru»). Нам известны их фамилии, известны адреса их родственников. Мы сейчас работаем в этом направлении вместе и с Международным Комитетом Красного Креста, и с российским, вместе с нашими военными и вместе с украинской стороной», — поделилась Москалькова.

Она добавила, что по оценке администрации губернатора Курской области, без вести пропавших курян может быть более 2 тысяч человек.

До этого Москалькова призвала отстроить правильную систему поиска без вести пропавших в ходе СВО.

Ранее Москалькова сообщила о росте числа перемещенных на Украину россиян.

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