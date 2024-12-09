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Россиянам рассказали, в какие даты лучше покупать натуральную елку

В редакции Радио 1 выяснили, что елку стоит покупать в 20-х числах декабря

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Илья Питалев/РИА Новости

Натуральную новогоднюю ель следует приобретать не ранее двадцатых чисел декабря. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на экспертов. Они пояснили, что если приобрести дерево слишком рано, оно может к праздникам потерять свежесть, а также лишиться большей части иголок.

При выборе елки специалисты рекомендуют обратить внимание на ее внешний вид: ветви должны иметь густую ароматную хвою. У здоровой ели иголки должны быть маслянистыми наощупь и гибкими.

Ствол дерева не должен иметь трещин, плесени и грибка. Если ударить им о землю, иголки не должны сильно осыпаться. Также эксперты советуют приобретать ель с одной макушкой. Если их две или три — это признак некачественного товара.

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев до этого рассказал, как выбрать идеальную искусственную елку. Качество и цена дерева, по его словам, напрямую зависят от материалов, из которых она изготовлена.

Первое, на что надо обратить внимание, — это неприятный запах. Данный фактор свидетельствует о низком качестве материалов и потенциальной опасности для здоровья. Такой «аромат» может сохраняться долгое время, даже после проветривания.

Ранее россиянам назвали минимальную цену набора новогодних украшений.

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