Член СПЧ отреагировала на критику Кадырова в адрес глав СК и МВД

Член Совета по правам человека России (СПЧ) Ева Меркачева выразила удивление по поводу критики в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Она поделилась своим мнением в интервью «Ленте.ру».

При этом Меркачева заявила, что ей неизвестны детали уголовного дела в отношении 14-летнего Муслима Мурдиева. Подросток находится под домашним арестом по четырем эпизодам, связанным с потасовкой. Меркачева высказала предположение, что вмешательство Главы Чечни Рамзана Кадырова может указывать на возможные нарушения в ходе расследования дела несовершеннолетнего.

«Но могу сказать, и об этом обязательно надо говорить, что странно слышать такие слова от главы республики, где нарушения в силовых структурах — нередкое явление. Очень много вопросов от правозащитников», — отметила омбудсмен.

Накануне Кадыров заявил, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и руководитель МВД Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Об этом он сказал во время прямой линии, отвечая на вопрос «Грозный-информ» о деле 14-летнего чеченского подростка Муслима (Романа) Мурдиева, который находится под домашним арестом.

Ранее Кадыров заявил о скором завершении СВО.