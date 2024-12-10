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Ветеринар рассказала, что может вызвать аллергию у кошек

Ветеринар Гольнева: блохи могут вызвать аллергию у кошек

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Shutterstock/Nailia Schwarz

Укусы насекомых могут спровоцировать аллергию у домашних кошек. Об этом рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева, передает Pravda.Ru.

По ее словам, у питомца может появиться аллергический блошиный дерматит, даже если он не выходит на улицу, потому что люди могут принести блох в дом на себе.

«Владельцы первых этажей в гораздо большей группе риска, потому что блохи часто проникают в их квартиру из подвалов. Поэтому аллергический блошиный дерматит лидирует среди аллергий с большим отрывом, вопреки общепринятому мнению, что аллергия у нас в основном на курицу», — подчеркнула Гольнева.

Ветврач уточнила, что пищевая аллергия не так часто встречается у кошек. Ее могут спровоцировать курица, говядина, молоко, молочные и говяжьи продукты. Она добавила, что животные также сталкиваются с аллергией на домашнюю пыль или цветение растений в летний сезон.

Доктор ветеринарных наук и эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко до этого рассказала «Газете.Ru», что многие владельцы кошек замечают, что их питомцы предпочитают пить воду откуда угодно — из ведра, лейки, раковины — только не из своей миски. Такое поведение часто воспринимается как каприз животного, но реальные причины зачастую кроются в особенностях физиологии и поведения кошек. Например, на их нежелание пить из миски может влиять запах материала емкости.

Ранее ветеринар назвала признаки, которые указывают на аллергию у кошки.

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