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Ветеринар назвала признаки, которые указывают на аллергию у кошки

Ветеринар Гольнева: зуд указывает на аллергию у кошки

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Shutterstock/Gennadiy Naumov

Кошки, которые столкнулись с аллергией, могут чаще вылизывать себя и чесаться. Об этом рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева, передает Pravda.Ru.

По ее словам, владельцы могут не замечать данный недуг у питомцев, потому что он проявляется не так явно. Ветврач уточнила, что иногда аллергию могут списать на избыточный груминг. При этом реакция может вызвать у кошек зуд, а также осложнения.

«Когда у нее (у кошки. — Прим. ред.) зудит тело, она начинает себя вылизывать. Язык у кошки очень шершавый, и когда она вылизывается, она себя чешет. Как правило, на этих этапах проблема зуда может быть непонятная владельцу», — отметила Гольнева.

Доктор ветеринарных наук и эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко до этого рассказала «Газете.Ru», что многие владельцы кошек замечают, что их питомцы предпочитают пить воду откуда угодно — из ведра, лейки, раковины — только не из своей миски. Такое поведение часто воспринимается как каприз животного, но реальные причины зачастую кроются в особенностях физиологии и поведения кошек. Например, на их нежелание пить из миски может влиять запах материала емкости.

Ранее ученые раскрыли многолетнюю тайну рыжих котов.

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