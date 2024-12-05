«Выгнала, как собаку»: в коррекционной школе учителя толкнули и ударили первоклассника

В Якутске местная жительница пожаловалась на некорректное поведение сотрудников коррекционной школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи. Женщина утверждает, что сначала ее брата-первоклассника грубо выставили за дверь, а затем ударили по голове. Об этом сообщает Telegram-канал «ДЬИИКЭЙ».

«22 ноября 2024 года, в первой половине дня во время урока учительница выгнала моего брата, как собаку из кабинета, при этом в начале швырнув его сумку, а затем его самого! После данного случая, сотрудник школы (не знаю, кто именно), когда он пошел в раздевалку, ударила его по голове сменкой», — поделилась женщина.

Автор сообщения возмутилась подобным поведением педагогов и подчеркнула, что после случившегося ее брат не хочет ходить в школу.

«Раз ребенок не умеет защищать себя и не может выразить свои слова и мысли — это не значит, что близкие будут стоять в стороне», — заявила жительница Якутска.

Женщина обратилась к министерству образования города и другим ведомствам с просьбой отреагировать на ситуацию.

По информации SakhaDay, мать мальчика написала заявление в полицию.

Ранее в Петербурге учителя школы-интерната заподозрили в развращении ребенка.