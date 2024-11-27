Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Учитель школы-интерната в Петербурге развращал 13-летнего ребенка

РЕН ТВ: в Петербурге учителя школы-интерната заподозрили в развращении ребенка

close
Depositphotos

В Петербурге учителя физкультуры школы-интерната заподозрили в развращении 13-летнего ребенка. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, в правоохранительные органы обратился директор школы-интерната. Он сообщил, что учитель физкультуры, который трудится в учреждении, в июле совершил развратные действия в отношении ребенка.

Стражи порядка задержали подозреваемого в развращении школьника педагога. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого стало известно, что в Челябинской области собрались судить 87-летнего пенсионера, которого обвиняют в развращении ребенка. За время следствия правоохранительным органам удалось собрать неопровержимые доказательства виновности мужчины.

Ранее дворник-мигрант почти год совращал школьницу в подвале жилого дома в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами