Учитель школы-интерната в Петербурге развращал 13-летнего ребенка

В Петербурге учителя физкультуры школы-интерната заподозрили в развращении 13-летнего ребенка. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, в правоохранительные органы обратился директор школы-интерната. Он сообщил, что учитель физкультуры, который трудится в учреждении, в июле совершил развратные действия в отношении ребенка.

Стражи порядка задержали подозреваемого в развращении школьника педагога. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого стало известно, что в Челябинской области собрались судить 87-летнего пенсионера, которого обвиняют в развращении ребенка. За время следствия правоохранительным органам удалось собрать неопровержимые доказательства виновности мужчины.

Ранее дворник-мигрант почти год совращал школьницу в подвале жилого дома в Петербурге.