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В Калуге мужчину осудили за подготовку теракта в здании суда

В Калуге стороннику радикального ислама дали 16 лет за подготовку теракта в суде

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Калуге стороннику радикального ислама вынесли приговор за подготовку к теракту в здании Калужского райсуда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным следствия, мужчина разделяет идеологию международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Он начал переписываться с представителем организации, от которого получил инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и задание устроить теракт в здании Калужского районного суда.

Мужчину задержали. На него возбудили уголовное дело о приготовлении теракта и изготовлении взрывчатых веществ.

В итоге 2-й Западный окружной военный суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, два года из которых он сначала проведет в тюрьме. Также россиянина оштрафовали на 200 тыс. рублей.

До этого Советский суд Махачкалы арестовал семерых жителей Дагестана, подозреваемых в создании террористического сообщества и изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее москвича обвинили в покушении на теракт за поджог по указанию мошенников.

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