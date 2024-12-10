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Россиянам объяснили, почему рискованно менять работу в декабре

Специалист Маслова: россиянам рискованно менять работу в декабре

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mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам рискованно менять работу в декабре, потому что их выход на новое место может отложиться на фоне завершения года. Об этом «Москве 24» рассказала консультант по управлению персоналом, HR бизнес-партнер Наталья Маслова.

По ее словам, к концу года работодатели обычно переключаются на внутренние процессы компании, поэтому у них может не быть времени на прием новых работников.

«В большинстве случаев вероятность выхода новых сотрудников в конце года снижается, потому что в компаниях есть многоступенчатая система отбора. Но если даже финальное решение принято в декабре, сотрудник, вероятно, приступит к работе только в середине января. Его ведь нужно адаптировать, ввести в курс дела», — сказала Маслова.

При этом она отметила, что декабрь является хорошим временем для поиска новой работы, потому что в этот период на рынке труда могут быть хорошие вакансии. В этом случае соискатель может пройти финальное собеседование в январе.

HR-эксперт Гарри Мурадян до этого говорил, что россиянам, которые находятся в поиске работы, не стоит публиковать «сомнительный контент» в социальных сетях, потому что это может отпугнуть потенциальных работодателей. По его словам, компании могут изучать профили соискателей в интернете, потому что они хотят избежать потенциальных репутационных рисков.

Ранее сообщалось, что число вакансий на должность курьера выросло на 64% в ноябре.

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