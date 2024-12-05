Число вакансий на должность курьера выросло на 64% в ноябре

На платформе по поиску работы hh.ru в ноябре в Санкт-Петербурге разместили 3 тыс. новых вакансий на должность курьера, что на 64% больше относительно октября. Об этом изданию «Ведомости Северо-Запад» рассказала руководитель пресс-службы сервиса hh.ru в СЗФО Мария Бузунова.

По словам Бузуновой, в декабре прошлого года спрос на курьеров в городе вырос на 40% относительно ноября. В декабре аналитики ожидают еще больший рост спроса на работников в этой сфере.

Судя по вакансиям на hh.ru, курьерам в Петербурге готовы платить минимум 64 тыс. руб. и максимум — 188 тыс. руб. В среднем курьеры получают в городе до 116 тыс. руб., добавил Бузунова.

На этой неделе директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что популярность сервисов доставки создает для экономики России серьезные проблемы. Как отметил Кузнецов, на работу на должность курьера или упаковщика устраиваются миллионы людей, причем большинство этих из них можно назвать физически здоровыми и сильными.

Ранее были названы рабочие профессии, которые скоро уйдут в прошлое.