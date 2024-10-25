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Россиянам рассказали, почему не стоит публиковать «сомнительный контент» при поиске работы

HR-эксперт Мурадян: работодатели могут просматривать соцсети соискателей

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mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые находятся в поиске работы, не стоит публиковать «сомнительный контент» в социальных сетях, потому что это может отпугнуть потенциальных работодателей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, компании могут изучать профили соискателей в интернете, потому что они хотят избежать потенциальных репутационных рисков. Эксперт отметил, что так они складывают представление о ценностях человека, его увлечениях и поведении вне рабочего контекста.

«Активное ведение социальных сетей может быть плюсом, особенно если контент подчеркивает профессиональные навыки или интересы, связанные с работой. <...>Тем не менее, стоит помнить, что чрезмерная открытость или публикация сомнительного контента может отпугнуть работодателей, так как они стремятся избежать потенциальных репутационных рисков», — подчеркнул Мурадян.

До этого Гарри Мурадян говорил, что слишком объемное тестовое задание от потенциального работодателя должно насторожить соискателя. Также «красным флагом» при собеседовании является предложение пройти для работы обучение в компании за свой счет, продолжил эксперт.

Ранее сообщалось, что зумеры стали приходить на собеседования с родителями.

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