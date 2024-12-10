Россиянам рассказали, чем грозит непрофессиональная мануальная терапия

Мануальная терапия и ее методы в доказательной медицине подвергаются сомнению. Но медики в основном соглашаются с тем, что такой подход может помочь расслабить мышцы, улучшить лимфоток. Однако если за мануального терапевта себя выдает человек, не имеющий медицинского образования, то он может нанести серьезный вред своему пациенту, предупредил завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им.Сеченова, профессор Евгений Ачкасов в беседе с Общественно Службой Новостей.

Мануальная терапия подразумевает применение ручного воздействия на тело человека. Причем есть научные исследования, которые подтверждают эффективность такого метода лечения, в основном – во время реабилитации, пояснил специалист. Среди положительных результатов мануальной терапии он назвал улучшение лимфотока, лимфодренаж, улучшение микроциркуляции, коррекция нарушенных функций и позвоночника и другие.

Однако важно, чтобы мануальный терапевт имел медицинское образование, обращаться следует только к квалифицированным врачам, предупредил Ачкасов. Нельзя искать мануальщика по объявлениям в интернете – человек без образования может не провести обследование позвоночника, не сделать томографию и в результате причинить вред пациенту.

«Могут быть неприятные последствия: от простой потери времени до получения осложнений и прогрессирования заболевания. Поэтому все должен делать врач», — подчеркнул эксперт.

Врачи до этого объяснили, что одной из главных причин для посещения мануального терапевта является лечение болей в спине и шее – эти зоны особенно подвержены различным патологиям, включая остеохондроз и межпозвоночные грыжи. Мануальная терапия также является эффективным средством борьбы с хроническими головными болями и мигренями, которые нередко возникают из-за проблем с позвоночником и мышцами шеи.

Ранее россиян предупредили о риске развития грыжи из-за походов к мануальным терапевтам.