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Россиян предупредили о риске развития грыжи из-за походов к мануальным терапевтам

Врач Животов: подход мануальных терапевтов может привести к развитию грыжи

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Shutterstock

Неквалифицированные врачи, включая мануальных терапевтов, могут оказать «неправильное» воздействие на тело пациента и повысить риск появления грыжи. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

По его словам, их методы вызывания хруста в позвоночнике, шее или пояснице могут быть травмоопасны.

«Все протрузии, грыжи, остеохондроз — это то, что тело само себе в качестве подпорки создает — наросты на позвонках, грыжи, которые выпячиваются, они дают дополнительную упругость в это место, чтобы поддержать тело. Когда мы пытаемся в эту систему влезть <...>, — мы у тела выбиваем опору, которую оно себе создало. Причиной грыжи может быть неправильное мануальное воздействие, направленное на вправление позвонка, оно создает грыжи рукотворно. Нельзя никому позволять хрустеть позвоночником, поясницей, шеей, чем угодно. Это может вызвать очень серьезные проблемы», — предупредил Животов.

Мастер спорта по бодибилдингу, ведущий тренер и совладелец онлайн-платформы FitStars Михаил Прыгунов до этого говорил «Газете.Ru», что спортивные упражнения могут провоцировать грыжи, если нарушать технику выполнения и использовать слишком тяжелый вес.

Ранее подмосковные врачи спасли младенца с врожденной грыжей.

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