Названы симптомы, при которых стоит посетить мануального терапевта

Мануальная терапия набирает все большую популярность среди россиян, страдающих от болевых синдромов и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Этот метод лечит не только болезни, но и устраняет их причины, рассказала «Газете.Ru» заведующая отделением, врач-физиотерапевт, невролог, иглорефлексотерапевт Санатория Дон Марина Казьмина.

«Мануальная терапия — это не просто способ снятия болей, но и эффективный метод лечения причин заболевания», — объяснила эксперт.

По ее словам, терапия направлена на восстановление нормального функционирования суставов и мышц, что позволяет не только избавиться от боли, но и предотвратить ее повторное появление.

«Этот метод особенно важен для людей, которые хотят избежать медикаментозного лечения и предпочитают естественные методы оздоровления», — добавила специалист.

Одной из главных причин для посещения мануального терапевта является лечение болей в спине и шее. Эти зоны особенно подвержены различным патологиям, включая остеохондроз и межпозвоночные грыжи.

«Мануальная терапия помогает восстановить подвижность и снизить болевые ощущения, используя техники мобилизации и манипуляции. Многие пациенты уже после нескольких сеансов отмечают значительное улучшение самочувствия», — поделилась врач.

Кроме того, мануальные терапевты работают не только с симптомами, но и с первопричинами заболеваний.

«Комплексный подход — это основа нашей работы. Мы рассматриваем организм в целом, что позволяет выявить скрытые проблемы и эффективно их устранить», — подчеркнула эксперт. Такой подход помогает не только снять текущие симптомы, но и предотвратить их развитие в будущем.

Мануальная терапия также является эффективным средством борьбы с хроническими головными болями и мигренями, которые нередко возникают из-за проблем с позвоночником и мышцами шеи.

«Улучшение кровообращения и снятие мышечного напряжения, которое достигается на сеансах мануальной терапии, может значительно уменьшить частоту и интенсивность головных болей. Это особенно актуально для тех, кто долгое время не может найти причину своих мигреней», — объяснила специалист.

Еще одной важной причиной для обращения к мануальному терапевту является профилактика и коррекция осанки. Специалист отметила, что регулярные сеансы мануальной терапии помогают избежать множества проблем, связанных с неправильной осанкой и малоподвижным образом жизни.

«Это особенно важно для людей, чья работа связана с длительным сидением или тяжелыми физическими нагрузками. Коррекция осанки не только улучшает внешний вид, но и существенно снижает риск травм», — добавила врач.

«Восстановление подвижности суставов, улучшение кровообращения и снятие болевого синдрома — все это способствует быстрому и эффективному выздоровлению. Мануальная терапия может стать ключевым фактором в возвращении к активной жизни», — подытожил эксперт.

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