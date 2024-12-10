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Врач рассказала, какие болезни обостряются зимой

Врач Чернышова: болезни дыхательной системы могут обостриться зимой

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Depositphotos

В зимний период из-за переохлаждения могут обостриться заболевания дыхательной системы, например, бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Если, например, человек с хроническим легочным заболеванием долго бежит по улице, ртом хватает холодный воздух — это приведет к обострению. Точно так же это усугубит и другие воспалительные заболевания верхних дыхательных путей — ларингит, фарингит и тонзиллит», — сказала эксперт.

Помимо этого, человек может столкнуться с обострением отита, если будет находиться на ветру без шапки в течение длительного времени. Зимой также можно столкнуться с болезнями почек и мочевого пузыря — пиелонефритом и циститом, подчеркнула врач. В холодное время года усугубляются артрозы и полиартриты, а также может появиться холодовая аллергия, которая сопровождается покраснением, зудом и шелушением, заключила Чернышова.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева до этого говорила, что мокрые ноги и сквозняк отчасти могут спровоцировать простуду из-за переохлаждения организма. Чтобы не заболеть, она советовала сократить время пребывания на холоде, а также больше двигаться на улице.

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