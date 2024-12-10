Врач рассказала, как вылечить ребенка с ОРВИ

Родителям важно чаще проветривать квартиру и поддерживать влажность в комнате с помощью увлажнителя, чтобы помочь детям быстрее выздороветь при ОРВИ. Об этом kp.ru рассказала врач-педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алена Сергеева.

По ее словам, стоит также соблюдать питьевой режим, чтобы избежать обезвоживания.

«Повышенную температуру тела у малыша нужно сбивать только в том случае, если страдает его самочувствие. Не нужно добиваться идеальных цифр на градуснике — 36,6, главная цель приема жаропонижающих — уменьшить дискомфорт, связанный с лихорадкой», — продолжила Сергеева.

Врач также советует промывать нос солевыми растворами, если у ребенка есть насморк и заложенность. При этом принимать различные препараты и делать ингаляции можно только после назначения специалиста, заключила она.

3 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России увеличилась на 5%, COVID-19 — на 7,4%. По данным пресс-службы, зарегистрировано 769,5 тыс. случаев заражения. Превышение средних показателей зафиксировано в 45 регионах страны.

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