В России увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России увеличилась на 5%, COVID-19 — на 7,4%. Об этом сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора.

«За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ на 5% выше по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, зарегистрировано 769,5 тыс. случаев заражения. Превышение средних показателей зафиксировано в 45 регионах страны. На данный момент по всей территории РФ проходит Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа.

Кроме того, за прошедшую неделю в Роспотребнадзоре зарегистрировано свыше 31,4 тыс. случаев COVID-19.

До этого клинический фармаколог Красногорской больницы Ирина Акулина заявила, что не стоит принимать антибиотики по совету знакомых, а также «назначать» себе выписанные ранее препараты. По ее словам, граждане зачастую «назначают» себе антибиотики при ОРВИ или гриппе. Однако данные препараты эффективны только в отношении живых микроорганизмов и бессильны против вирусов.

Ранее ученые выяснили, что беременность может защитить от осложнений гриппа.