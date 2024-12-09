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Останина высказалась о полумиллионных штрафах за продажу энергетиков детям

Депутат Останина одобрила штрафы в 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

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Shutterstock

В России необходимо усилить наказание для людей, которые продают детям вредные товары и наживаются на их здоровье. Так председатель комитета Госдумы по защите семьи, по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отреагировала на планы ввести в России штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков несовершеннолетним.

«Нет такой цены, которая была бы сопоставима с жизнью ребенка», — отметила Останина в беседе с 360.ru.

Она также призвала строго следить за соблюдением норм запрета, отметив, что если закон будет игнорироваться, то подобные случаи нужно предавать огласке. Это важно, так как в энергетиках содержатся психотропные препараты, которые наносят большой урон печени, поджелудочной железе, а также сердцу и сосудам, пояснила депутат, добавив, что по этой причине поддерживает введение штрафов.

Что касается самих детей, то до 18 лет они не могут осознать, насколько большой урон наносят организму энергетиками, поэтому важно, чтобы о них позаботились взрослые, добавила Останина. Она призвала всех, кто заметит в руках у детей энергетики, постараться выяснить, кто в этом виновен, чтобы его наказали.

В Госдуму внесен законопроект, которым вводятся штрафы за продажу энергетиков подросткам. Сумма санкций для физлиц составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – до 200 тыс. рублей, а для юрлиц — до 500 тыс. рублей. Его назвали очередным шагом к укреплению здоровья нации.

Ранее на Урале у школьника перекосило лицо и парализовало полтела после двух банок энергетика.

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