Семья американца, сидящего в РФ, недовольна усилиями Белого дома

Белый дом и другие государственные структуры Соединенных Штатов проявили свое безразличие и двойные стандарты при составлении списка на обмен заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление семьи гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России.

«Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогеля. Такая вопиющая несправедливость и безразличие недопустимы. Это неправильно и нечестно», — заявили родственники Фогеля.

Семья осужденного за контрабанду наркотиков Фогеля возмущена и утверждает, что у американца нет высоких покровителей и защитников, кроме собственной пожилой матери.

До этого стало известно, почему россиянина Александра Винника вычеркнули из списков на обмен заключенными между Россией и Западом.

Ранее Трамп раскритиковал детали обмена заключенными с Россией.