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Семья американца, сидящего в РФ, недовольна усилиями Белого дома

Семья осужденного в РФ американца Фогеля заявила о двойных стандартах США

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Белый дом и другие государственные структуры Соединенных Штатов проявили свое безразличие и двойные стандарты при составлении списка на обмен заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление семьи гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России.

«Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогеля. Такая вопиющая несправедливость и безразличие недопустимы. Это неправильно и нечестно», — заявили родственники Фогеля.

Семья осужденного за контрабанду наркотиков Фогеля возмущена и утверждает, что у американца нет высоких покровителей и защитников, кроме собственной пожилой матери.

До этого стало известно, почему россиянина Александра Винника вычеркнули из списков на обмен заключенными между Россией и Западом.

Ранее Трамп раскритиковал детали обмена заключенными с Россией.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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