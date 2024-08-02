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В Белом доме пообещали продолжать работать над обменом Фогеля

Кирби заявил, что США продолжают добиваться возвращения из России Фогеля

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Evelyn Hockstein/Reuters

Соединенные Штаты продолжают добиваться возвращения из России американского гражданина Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

«Это не значит, что наше внимание к Фогелю исчезло. По факту, оно просто усиливается и сейчас ведутся постоянные переговоры», — заявил Кирби.

Фогель был осужден в 2021 году после того, как его задержали в аэропорту с гашишным маслом.

До этого семья гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России, заявила, что Белый дом и другие государственные структуры Соединенных Штатов проявили свое безразличие и двойные стандарты при составлении списка на обмен заключенных.

Семья осужденного за контрабанду наркотиков Фогеля возмущена и утверждает, что у американца нет высоких покровителей и защитников, кроме собственной пожилой матери.

Ранее Трамп раскритиковал детали обмена заключенными с Россией.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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