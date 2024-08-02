В Белом доме пообещали продолжать работать над обменом Фогеля

Соединенные Штаты продолжают добиваться возвращения из России американского гражданина Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

«Это не значит, что наше внимание к Фогелю исчезло. По факту, оно просто усиливается и сейчас ведутся постоянные переговоры», — заявил Кирби.

Фогель был осужден в 2021 году после того, как его задержали в аэропорту с гашишным маслом.

До этого семья гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России, заявила, что Белый дом и другие государственные структуры Соединенных Штатов проявили свое безразличие и двойные стандарты при составлении списка на обмен заключенных.

Семья осужденного за контрабанду наркотиков Фогеля возмущена и утверждает, что у американца нет высоких покровителей и защитников, кроме собственной пожилой матери.

Ранее Трамп раскритиковал детали обмена заключенными с Россией.