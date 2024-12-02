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В Японии медведь пробрался в супермаркет и напал на сотрудника

В Японии три дня ловили забравшегося в супермаркет медведя

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Depositphotos

На северо-востоке Японии в городе Акита медведь трое суток бродил по супермаркету, поймать его удалось с помощью сеток-ловушек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов в городе Акита, медведь пробрался в торговый зал и напал на одного из сотрудников. Мужчина получил травмы, но смог отбиться от хищника и сбежать. Животное пытались отловить полицейские и сотрудники экстренных служб, зверь трое суток бродил по супермаркету, поймать его удалось благодаря сети сенсорных ловушек, которые расставили на территории магазина.

Отмечается, что город находится в лесистой и горной местности. Поэтому дикие звери часто оказываются в жилых районах. По этой причине местных жителей просят проявлять бдительность.

До этого сообщалось, что в Таиланде 75-летний мужчина отправился на рыбалку и встретил около реки агрессивного гималайского медведя, который напал на него. Мужчина нашел в себе силы, чтобы выйти на дорогу — там его и нашел мотоциклист. В итоге пожилой таец был спасен — сейчас его жизни ничто не угрожает, он проходит курс лечения.

Ранее мужчина отбил свою собаку у волка, схватившего ее во время прогулки по лесу.

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