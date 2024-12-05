Мужчина в Канаде спас жену при нападении белого медведя

В канадской провинции Онтарио мужчина, спасая жену от нападения белого медведя, получил тяжелые травмы. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Инцидент произошел в индейском поселке Форт-Северн, который является одним из самых отдаленных и изолированных населенных пунктов Канады.

Супружеская пара ранним утром вышла из дома, чтобы найти своих собак. На них почти сразу набросился находившийся поблизости белый медведь. Мужчина, спасая упавшую на землю супругу, запрыгнул хищнику на спину. Медведь был вынужден отвлечься от женщины. В завязавшейся схватке мужчина получил тяжелые травмы рук и ног. Супругов спас сосед, который несколько раз выстрелил в медведя, который скрылся в ближайшем лесном массиве.

Мужчину доставили в больницу. В настоящее время угрозы его жизни нет.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила в лесу тушу медведя. Сейчас полицейские прочесывают лесной массив, выясняя, нет ли там других медведей.

3 декабря сообщалось, что в Индии женщина отбила своего мужа у тигра-людоеда с помощью камней.

Ранее уличные собаки спасли мужчину от нападения медведя и попали на видео.