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В Крыму осудили местного жителя за госизмену

Прокуратура: в Крыму суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы за госизмену

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Верховный суд Крыма приговорил 33-летнего местного жителя к 15 годам тюрьмы за госизмену, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Следствие установило, что в период с декабря 2022 года по март 2023-го житель Симферопольского района собирал и передавал украинской стороне сведения о передвижении колонны военной техники ВС РФ. В результате его признали виновным в государственной измене.

В результате суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год

До этого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, расширяющие понятие «переход на сторону противника».

В вопросе наказания за указанные преступления перемен не предлагается: по-прежнему от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее в Москве по делу о госизмене арестовали двух человек.

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