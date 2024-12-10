Девочка из Твери лишилась пальца, скатившись с горки

В Твери следователи проводят проверку после того, как ребенок травмировался на детской площадке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Паши Савельевой. По предварительным данным, восьмилетняя девочка спускалась с горки, ее мизинец попал в щель. В результате палец малолетней оторвало, приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую.

«Следователем Следственного комитета осуществлен выезд на место происшествия, проведен его осмотр, опрошены очевидцы», – сообщается в публикации.

На данный момент специалисты ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.

Проверку проводят и в прокуратуре. При наличии оснований сотрудники дадут оценку действиям собственника аттракционов на площадке.

До этого в Нижнем Новгороде ребенок получил серьезные травмы на площадке в детском саду. Во время прогулки он зацепился за горку одеждой и повис. Спасти его не удалось.

Ранее на Урале за 4 млн рублей построили опасную для детей игровую площадку.