На Урале за 4 млн рублей построили опасную для детей игровую площадку

В Сысерти Свердловской области установили игровую площадку за 4,5 млн рублей, на которой детям находиться опасно. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Родители обратили внимание, что рядом с площадкой находится газовая труба, кабель с напряжением 380 вольт проходит не на глубине метра под землей, а на самой ее поверхности, по периметру территории есть электрощитки, которые могут открыть дети.

Местный общественник, президент фонда «Зеленый Урал» Никита Соловьев, внимание которого к проблеме привлекли горожане, утверждает, что вместе заложенных на строительство 4,5 млн рублей было потрачено в несколько раз меньше. Он попросил проверить объект сотрудников прокуратуры.

В ведомстве площадку признали небезопасной и огородили красной лентой. По информации канала, строительная компания, ответственная за возведение конструкций, отметила, что все было установлено по правилам.

Ранее в Кирове мальчик получил 500 тыс. рублей за сломанную на детской площадке ногу.