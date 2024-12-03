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Воспитательницу, не уследившую за зацепившимся за горку ребенком, не уволили из детсада

В Нижнем Новгороде после инцидента с мальчиком в детсаду педагога не уволили

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

Воспитательница, которая присматривала за детьми в день, когда трехлетний ребенок пострадал на детской площадке, не уволена. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на главу департамента образования Нижнего Новгорода Владимира Радченко.

Как рассказал собеседник, на данный момент женщина не работает с детьми, однако с должности она не ушла. Педагог устроилась в учреждение в 2019 году и до инцидента каких-либо жалоб на нее не поступало.

«И коллеги, и родители характеризуют ее исключительно с положительной стороны», – сообщается в публикации.

Известно, что игровая конструкция, за которую зацепился ребенок, соответствовала всем стандартам.

Родители, тем временем, полагают, что вина за произошедшее лежит на детском садике.

Инцидент произошел накануне. Вместе со сверстниками трехлетний мальчик вышел на прогулку. В какой-то момент он зацепился за горку одеждой и повис. На это обратили внимание другие дети и позвали воспитателей, но спасти пострадавшего не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

Ранее в Оренбурге ребенок сбежал из детского сада и заблудился.

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