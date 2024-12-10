Москалькова призвала помогать желающим вернуться в Россию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в беседе с РИА Новости о необходимости сделать все возможное для возвращения в Россию тех, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам, системе ценностей.

Она напомнила, что в России есть государственная программа добровольного переселения соотечественников в РФ. Также в стране появились механизмы возврата и тех, кто до отъезда продали в России всё свое имущество, заключила Москалькова.

До этого Москалькова заявляла, что необходимо отстроить правильную систему поиска без вести пропавших в ходе специальной военной операции на Украине. В ноябре она сообщала, что 46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник, вернулись в Россию. Их переместили в Сумы украинские военнослужащие после вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

Ранее Москалькова сообщила о росте числа перемещенных на Украину россиян.