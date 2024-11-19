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Москалькова сообщила о росте числа перемещенных на Украину россиян

Москалькова сообщила о 40 жителях Курской области, перемещенных на Украину

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Максим Блинов/РИА Новости

Число перемещенных на Украину жителей Курской области возросло до 40 человек. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе совещания по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции в Минюсте, передает «Интерфакс».

Она уточнила, что 40 мирных гражданских лиц были обнаружены в Сумах. По словам Москальковой, среди них есть кормящая грудью мать с трехмесячным малышом и инвалид-колясочник. Им оказывают медицинскую помощь.

Она подчеркнула, что контактирует по этому вопросу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, назвав этот контакт «очень важным».

Москалькова добавила, что в целом к ней поступило свыше 40 тыс. обращений по поводу без вести пропавших людей в зоне спецоперации.

«Мы связываемся с Международным Комитетом Красного Креста, обмениваемся списками, с одной стороны, без вести пропавших, с другой стороны, пленными», — сказала омбудсмен.

15 ноября Москалькова заявила, что установлены данные уже о 23 гражданах РФ, которые были вывезены из Курской области в Сумскую область Украины. Она уточнила, что в число найденных курян входят новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид-колясочник и пожилые люди.

Ранее российский Красный Крест нашел свыше тысячи пропавших в Курской области.

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