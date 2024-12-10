Врач рассказала о вреде сочетания алкоголя с энергетиками

При употреблении алкоголя нужно учитывать, какие сочетания напитков могут быть вредными для здоровья. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова.

В первую очередь Майорова отнесла к особенно вредным сочетаниям газировку с алкоголем. Она объяснила, что газированные напитки ускоряют всасывание алкоголя в кровь, а это приводит к еще более быстрому опьянению. Врач добавила, что такие коктейли усиливают обезвоживание организма. Специалист также не рекомендовала смешивать разные типы алкоголя.

Майорова отметила, что сочетания крепких спиртных напитков с пивом или вином могут вызвать сильное алкогольное отравление.

Кроме того, добавила врач, разные сахара и искусственные подсластители в алкоголе могут привести к более сильным похмельным симптомам.

«Сочетание алкоголя с энергетиками может маскировать признаки опьянения из-за кофеина и сахара, содержащихся в них. Это делает риск алкогольного отравления гораздо выше, так как человек может пить больше», — сказала Майорова.

Врач призвала придерживаться одного типа алкогольного напитка в течение дня его употребления, избегая смешивания.

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