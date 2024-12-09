Врачи рассказали, как не переборщить с алкоголем в Новый год

В Новый год россиянам стоит выпивать не более двух бокалов шампанского или сухого вина, чтобы не переборщить с алкоголем и не навредить своему здоровью. Об этом kp.ru узнал у врачей-кардиологов.

При этом людям с гипертонией, атеросклерозом и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями эксперты советуют отказаться от алкогольных напитков и заменить их на безалкогольные. По их словам, риск сердечного приступа сильно увеличивается, если выпить в течение дня бутылку вина (750 мл) или 230-250 мл крепкого алкоголя (более пяти рюмок).

Профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов также посоветовал не есть слишком много соленой еды в новогодние праздники, потому что это может усугубить негативное действие алкоголя на систему кровообращения.

«Чем больше к вам в организм попадает соли, тем больше задерживается жидкости и растет нагрузка на сердце и сосуды», - пояснил он.

Главный терапевт Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук Оксана Драпкина порекомендовала соблюдать осторожность с препаратами для облегчения симптомов похмелья, потому что они могут дополнительно увеличить нагрузку на сердце.

Филипп Копылов до этого говорил, что в период новогодних праздников и корпоративов россияне рискуют столкнуться с «синдромом праздничного сердца», который характеризуется сбоями в работе сердечно-сосудистой системы.

Ранее врач рассказала, как предотвратить «синдром праздничного сердца» на Новый год.