В Москве спасли собаку, которая сидела на балконе двое суток без еды и воды

В Москве спасли собаку, которая около двух суток просидела на балконе одна без еды и воды. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на волонтеров.

Как рассказали зоозащитники, на место ЧП прибыли сотрудники МЧС, которые забрались на балкон с помощью троса и забрали животное. Собаку передали участковому, который попытается связаться с ее хозяевами.

Жители одного из домов в Теплом Стане выразили беспокойство в связи с соседской собакой, запертой на балконе.

До этого в Щербинке спасли кота Барона, который неделю просидел в квартире без хозяина. Тревогу забили соседи хозяина кота. Они обратили внимание, что кот все время жалобно мяукает, и оставили его хозяину записку в двери, но ее никто не забрал. Тогда жильцы забеспокоились, что с хозяином животного что-то случилось, и сообщили о коте в спецслужбы, которые вскрыли квартиру и забрали животное. Позже выяснилось, что хозяин Барона попал в больницу.

Ранее пожарные Москвы спасли из горящего здания спящего питона.