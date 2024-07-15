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В Москве спасли собаку, которая сидела на балконе двое суток без еды и воды

«360»: в Москве сидевшую двое суток на балконе собаку спасли сотрудники МЧС

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Телеграм-канал 360.ru

В Москве спасли собаку, которая около двух суток просидела на балконе одна без еды и воды. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на волонтеров.

Как рассказали зоозащитники, на место ЧП прибыли сотрудники МЧС, которые забрались на балкон с помощью троса и забрали животное. Собаку передали участковому, который попытается связаться с ее хозяевами.

Жители одного из домов в Теплом Стане выразили беспокойство в связи с соседской собакой, запертой на балконе.

До этого в Щербинке спасли кота Барона, который неделю просидел в квартире без хозяина. Тревогу забили соседи хозяина кота. Они обратили внимание, что кот все время жалобно мяукает, и оставили его хозяину записку в двери, но ее никто не забрал. Тогда жильцы забеспокоились, что с хозяином животного что-то случилось, и сообщили о коте в спецслужбы, которые вскрыли квартиру и забрали животное. Позже выяснилось, что хозяин Барона попал в больницу.

Ранее пожарные Москвы спасли из горящего здания спящего питона.

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