Суд отклонил жалобу на пожизненный срок маньяку Мозглякову

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Николая Мозглякова, осужденного на пожизненный срок за убийство двух школьниц в Златоусте, и вернул ее обратно заявителю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Возвращено без рассмотрения», — говорится в решении суда.

Как указано в судейской картотеке, основанием для такого решения стала статья 401.17 Уголовно-процессуального кодекса, которая запрещает повторные кассационные жалобы, если они уже рассматривались ранее или были оставлены без удовлетворения. Согласно данным, Мозгляков подавал кассационные жалобы пять раз в течение года.

В 2008 году Челябинский областной суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Тела двух семиклассниц были найдены в лесу неподалеку от кладбища в Златоусте 2 апреля 2008 года. Одна из девочек погибла от удушения, у второй были обнаружены множественные ножевые ранения. Эти преступления вызвали серьезный общественный резонанс.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, Мозгляков был признан вменяемым. В ходе следствия ему были предъявлены обвинения в нескольких преступлениях, включая насильственные действия сексуального характера и изнасилование несовершеннолетних, а также в убийстве с целью сокрытия другого преступления, связанного с изнасилованием.

В конце ноября суд признал невменяемым Владимира Ческидова, известного как «смолинский маньяк», и направил на принудительное лечение.

Ранее суд отправил на два месяца в СИЗО маньяка, который нападал на людей в Сарове.