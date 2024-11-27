«Указал на постель и закрыл дверь». Как «смолинский маньяк» избежал тюрьмы Челябинца, 14 лет державшего девушку в плену, отправили на принудительное лечение

Владимира Ческидова, известного как «смолинский маньяк», суд признал невменяемым и направил на принудительное лечение. Он годами держал в плену двух женщин, подвергая насилию. Одну из них убил. Почему о преступлении стало известно лишь через 14 лет и действительно ли Ческидов был маньяком— разбиралась «Газета.Ru».

Диски с порнографией и намордник

Смолино — небольшой поселок Челябинской области на берегу одноименного озера. До лета 2023 года самыми обсуждаемыми проблемами в местном паблике в соцсетях были отключение воды, громкая музыка у соседей и мусор на остановках.

В июле прошлого года мирную жизнь поселка нарушил визит сотрудников правоохранительных органов. Они пришли с обысками в дом Ческидовых.

close Во время обыска дома у Владимира Ческидова СУ СК России по Челябинской области

На кадрах изнутри дома видны грязь и беспорядок. В небольшой кухне одно окно с решеткой. За тяжелой деревянной дверью — комната 51-летнего Владимира Ческидова. На потолке надпись «бесконечная вселенная» и звезды из фольги. Окно глухое, открывается лишь форточка. На полу разбросаны вещи хозяина.

«В ходе обысков оперативники обнаружили два ноутбука, диски с порнографией, плоскогубцы, два фалоимитатора, деревянный «намордник» и самодельные деревянные приспособления для удержания человека в неподвижном состоянии », — рассказывает источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах.

close Во время обыска дома у Владимира Ческидова СУ СК России по Челябинской области

«Фиксатор» представлял собой два больших куска фанеры со скобами для закрепления рук и ног. Для головы — деревянная конструкция, которая не позволяла пошевелиться.

Все это Ческидов сделал, чтобы пленница Екатерина не могла сбежать в его отсутствие. О том, что женщина живет в доме уже 14 лет, не знали даже соседи.

close Во время обыска дома у Владимира Ческидова СУ СК России по Челябинской области

«Как ни приду — они спят»

51-летнего Ческидова и его мать-пенсионерку все считали странными, но тихими. По словам местной жительницы Надежды Ивановны, мужчина нигде не работал, был необщительным и редко выходил из дома.

«У него были заскоки: говорит-говорит и как бы уходит — разговор был об одном и тут же о другом начинается», — вспоминала она в разговоре с журналистами.

Какое-то время Ческидов жил в Москве с женой, а затем вернулся к матери. С тех пор женщин в его компании не видели. На вопрос соседки о том, почему он снова не заведет отношения, мать отвечала, что не хочет, но несколько лет назад обмолвилась о девушке.

close Владимир Ческидов после задержания СУ СК России по Челябинской области

Фамилию или хотя бы имя избранницы сына она не называла. Только говорила, что та помогает по дому и готовит. Сколько бы раз Надежда Ивановна не заходила к Ческидовым в гости, девушку ни разу не видела.

«Я как ни приду, она [мать Владимира]: «Они спят, они спят». День — спят, вечер — спят. Они слоны, что ли, все время спать?», — удивлялась женщина.

Оказалось, чтобы Екатерина не издавала звуков во время визита гостей, Владимир заклеивал ей рот скотчем. На улицу ее выпускали не дальше огорода и только под присмотром. Чтобы пресечь попытки побега, Ческидов всегда держал при себе нож.

Спастись россиянке помогла случайность.

close Во время обыска дома у Владимира Ческидова СУ СК России по Челябинской области

«На ее глазах добил гвоздодером»

29 июля 2023 года Ческидов уехал в Челябинск за покупками, вернулся в вечером с алкоголем. На утро он стал агрессивным, бросался на мать. Женщина, в прошлом работавшая фельдшером, вызвала психиатрическую бригаду. Мужчину госпитализировали.

Екатерина в этот момент была в комнате. Из-за обострение Ческидов не успел ее пристегнуть и даже забыл закрыть замок на двери. Воспользовавшись моментом, женщина сбежала и смогла позвонить сестре.

«Она плачет, говорит: «Я была в рабстве». Начала все рассказывать, что ее держал мужчина, привязывал ее, рот скотчем заклеивал, она находилась с мамой его, за этой мамой ухаживала, помогала с уборкой, готовкой», — приводит слова сестры Екатерины Telegram-канал Baza.

Как только женщина добралась до родственницы — обратилась в полицию. В ходе расследование было установлено, что Екатерина — воспитанница детского дома. Ее мать пила и сдала трех дочек в интернат из-за нехватки денег.

После совершеннолетия девушкам выдали жилье в челябинском бараке. Осенью 2009 года 19-летняя Екатерина сидела на лавочке у автовокзала. Тогда с ней и познакомился 37-летний Ческидов. Предложил девушке выпить, а затем поехать к нему в Смолино.

«На допросе Екатерина показала, что они приехали к нему, выпили чай, после чего, она собралась уходить, на что Ческидов сообщил, что теперь она находится у него в заложниках, и стал угрожать ножом. Он провел ее в одну из комнат дома, указал на постель и закрыл дверь комнаты на замок», — рассказывает источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах.

Как и рассчитывал Ческидов, родственники девушку активно не искали, подумав, что она просто уехала.

close Во время обыска дома у Владимира Ческидова СУ СК России по Челябинской области

Вскоре оказалось, что помимо Екатерины в доме несколько лет жила еще одна пленница, Оксана. Ее Ческидов держал в сарае и называл своей женой. Однажды, когда женщины ненадолго остались наедине, Оксана призналась, что тоже находится в заложниках. Узнать подробнее о ее судьбе Екатерина так и не смогла.

В 2010-2011 годах Владимир и Оксана поссорились. Екатерина была заперта в комнате, но слышала, как женщина звала на помощь. Вскоре после того, как крики стихли, в комнату вернулся Ческидов.

«Он привел Екатерину в сарай, Оксана лежала на земле, в голове у нее торчал нож. На глазах Екатерины Владимир добил ее гвоздодером, расчленил труп и сложил части тела кастрюлю», — говорит собеседник издания.

Скелетированные останки оперативники обнаружили в ходе обысков. Ческидов сложил их в подпол, прямо под комнатой, где держал вторую пленницу. Личность убитой установить так и не удалось.

«Я бы тоже согласилась так жить»

В отношении Ческидова возбудили уголовное дело о похищении человека, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. В августе 2023 его арестовали. Кроме того, обвинение в похищении предъявили и его матери.

Как отметили следователи, судебная сексолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант страдает психическим заболеванием, поэтому не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими.

После этого Ческидова отпустили из СИЗО и поместили в психиатрическую больницу. Мать обвиняемого тоже вышла на свободу. В ходе заседания она поддержала ходатайство следствия о закрытом процессе.

«Я не хотела, чтобы меня снимали, ясное дело. Никто не хочет, чтобы снимали как преступницу», — сказала она.

Выходя из зала суда, женщина заявила журналистам, что Екатерину в доме никто насильно не удерживал. «Она у нас жила, как королева. Пристроилась к моему сыну. Я бы тоже согласилась так жить, потому что она ничего не делала, не работала. Двери были всегда открыты, она могла уйти», — говорила она.

В мае 2024 издание Ura.ru со ссылкой на источник сообщило, что с женщины сняли обвинения и прекратили дело, поскольку выяснилось, что она помогла пленнице сбежать.

Ческидова на последующие слушания привозили на машине скорой помощи в больничной пижаме и тапочках. Он уверял, что «ни в чем не виноват».

27 ноября 2024 года стало известно, что Ческидов избежит тюрьмы. Суд огласил приговор — мужчину признали невменяемым и назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.

В СМИ челябинца за совершенные преступления сразу же назвали «смолинским маньяком». Однако, как отмечают специалисты, несмотря на тяжесть его преступлений, вопрос о том, можно ли его считать маньяком, остается открытым.

«Понятия маньяк иногда употребляют и по делу, и без дела, — говорит в беседе с «Газетой.Ru» член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. — Пока не стало известно об убитой девушке и говорилось только об одной жертве, которая у него жила, это было похоже на домашнее насилие. Маньяк – это тот, кто совершает серийные преступления, в основе всех его злодеяний, лежит психопатия».

Но, по мнению Меркачевой, отсутствие синдрома не делает домашних тиранов менее опасными. «Мне видится, что разница между домашним тираном и маньяком только в том, что домашний тиран это потенциальный маньяк», — считает она.

По словам медицинского психолога Виктора Гульдана, факт убийства или сексуального насилия — не главный. Важнее всего для определения — мотивация преступника, объяснил он в разговоре с «Газетой.Ru».

«Маньяк — это человек с навязчивым стремлением к реализации тотального контроля, доминирования, бредовых идей, проявляющихся в стереотипных насильственных действиях при полном отсутствии сочувствия к жертве. Сексуальные компоненты возможны, но необязательны». Виктор Гульдан Судебный эксперт, медицинский психолог, доктор психологических наук

А определить мотивы злоумышленника, отмечает психолог, может только экспертиза. «Как сказал один профессор, психиатрия — это не паноптикум. Нужно понимать, что совершать одинаково ужасные поступки могут и психически больные, и психически здоровые люди», — считает Гульдан.