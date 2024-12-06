Саровского маньяка отправили в СИЗО

Суд отправил на два месяца в СИЗО маньяка, который нападал на людей в Сарове. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как передает информационный ресурс, на заседании преступник сидел молча, уставившись глазами в пол.

5 декабря стало известно, что 29-летний мужчина прокрался в квартиру к 77-летней социальной работнице и к 78-летнему мужчине-инвалиду и убил обоих — при этом женщине злоумышленник отсек ножом голову. Подозреваемого в нападении удалось задержать, против него возбуждено уголовное дело.

По словам местных жителей, за последние дни в городе было совершено несколько похожих нападений — неизвестный с ножом набросился на девушку около школы, однако она смогла закричать и спугнула нападавшего. Незадолго до этого злоумышленник с ножом гнался за школьником — мальчик сумел забежать в автобус.

4 декабря МВД сообщало, что в Нижегородской области мужчина напал на односельчанку, порезал ее ножом и ограбил, а потом угрожал взорвать дом. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Полицейские установили подозреваемого, которым оказался ранее судимый 46-летний местный житель.

Ранее незнакомка ворвалась в квартиру 91-летней россиянки, избила ее и ограбила ради выпивки.