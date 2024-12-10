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В Саратовской области медик уволилась после сторис в WhatsApp

«РГ»: в Саратовской области педиатр уволилась после слов о «никчемных мамашах»

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Максим Захаров/РИА Новости

В городе Балакове Саратовской области педиатр местной поликлиники уволилась после скандала, связанного с ее публикацией в WhatsApp. Об этом сообщает «Российская газета».

Несколько дней назад фельдшер Екатерина Майорова опубликовала пост, в котором выразила недовольство матерями, вызывающими врачей для лечения детей с ОРВИ.

«Неужели так трудно дать ребенку ибупрофен или парацетамол и доехать в поликлинику на такси, если помощь врача действительно необходима?» — задавалась вопросом медработник в своем сообщении.

В публикации она также не побоялась назвать женщин «ленивыми и никчемными мамашами», что вызвало большой резонанс в соцсетях.

Главный врач поликлиники Александр Овсянников в своем аккаунте в ВК осудил такие высказывания, назвав их крайне деструктивными. В результате, как стало известно, на фоне этого инцидента медсестра приняла решение покинуть свою должность.

В ноябре член Христианско-демократического союза (ХДС) Бюлент Бюйюкбайрам ушел в отставку после скандала, возникшего из-за публикации фото с нацистской символикой.

Ранее в Саратове директор школы уволилась после видео с русофобскими высказываниями учениц.

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