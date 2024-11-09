В Саратове директор школы уволилась после видео с русофобскими высказываниями учениц

В Саратове директор гимназии № 89 Татьяна Астахова написала заявление об увольнении после того, как в соцсети распространилось видео с русофобскими заявлениями учениц. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

По его словам, директор объявила о своем решении на встрече с коллективом гимназии и родителями школьников в конце недели. При этом неизвестно, связано ли ее увольнение с резонансным роликом. В комитете по образованию мэрии города заявили, что Астахова уволена по собственному желанию.

Как пишет издание «Саринформ», 7 ноября в одном из Telegram-каналов опубликовали видео с девочками-подростками, которые говорят о национальном вопросе. Во время обсуждения звучит фраза о том, что «армяне и грузины правят миром», и другие провокационные заявления. Пользователи оставили под публикацией более 2 тыс. комментариев.

После новости об увольнении Астаховой многие заступились за педагога и отметили, что в связи с произошедшим больше вопросов возникает к родителям.

Ранее в Ташкенте учитель избила ребенка за просьбу говорить на русском.