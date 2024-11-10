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Немецкий политик уволился после скандала с фото секс-куклы с нацистской символикой

Spiegel: член ХДС ушел в отставку после скандала с фото с нацистской символикой

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Frank May/picture alliance/Global Look Press

Член Христианско-демократического союза (ХДС) Бюлент Бюйюкбайрам ушел в отставку после скандала, возникшего из-за публикации фото с нацистской символикой. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Бюйюкбайрам в конце октября опубликовал в частной группе в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой была изображена секс-кукла в футболке футбольного клуба «Санкт-Паули». На ее шее была надета петля, а на голове изображены две буквы «S» в форме символа СС.

После публикации фото разгорелся скандал. Член ХДС извинился за свой поступок, отметив, что ему поступали различные угрозы. Управляющий директор региональной ассоциации ХДС в Ольденбурге Даниэль Казанич подтвердил, что политик ушел в отставку.

«Мы в «Санкт-Паули» привыкли ко многому, когда дело доходит до оскорблений в социальных сетях. Но тот факт, что местный политик, публично поддерживающий демократическую партию, публикует такую ​​картину, вызывает тревогу и свидетельствует о полной жестокости политического дискурса», — сказал пресс-секретарь «Санкт-Паули» Патрик Генсинг.

В августе депутат земельного парламента Саксонии из оппозиционной крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Йорг Дорнау угодил в скандал из-за предпринимательской деятельности в Белоруссии. По информации Die Welt, парламентарий скрыл от властей ФРГ факт того, что руководил предприятием ООО «Цибулька-Бел» в республике.

Ранее немецкий депутат от АдГ приехал на избирательный участок на «Ниве».

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