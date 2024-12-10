Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве гендиректора UnitedHealthcare

Подозреваемый в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Луиджи Манджоне оставил манифест. Об этом пишет Daily Mail.

Обращение Манджоне было изъято полицейскими при задержании, оно содержало несколько страниц. В документе мужчина утверждает, что убийство «необходимо было совершить» и «паразиты» сами напросились. Отмечается, что текст 26-летнего юноши проникнут духом антикапитализма. Он признается в ярости из-за слишком высоких доходов медицинской отрасли в США.

Известно, что подозреваемый в правонарушении был родом из обеспеченной семьи — он является внуком владельца крупной строительной фирмы в Балтиморе Николаса Манджоне. Его семья владеет сетью домов престарелых Lorien Health Systems в Мэриленде, в одном из которых тот работал волонтером в 2014 году.

На странице Манджоне в социальной сети X до ареста были выложены изображение покемона и рентгеновский снимок позвоночника. По данным Daily Mail, у мужчины есть больной родственник, который подвергся жестокому обращению со стороны системы здравоохранения, что могло стать причиной того, что он пошел на преступление.

Манджоне был задержан полицией США 9 октября. По словам следователей, у него был пистолет-призрак — тип оружия, которое можно собрать из деталей без серийного номера, что затрудняет его отслеживание. Оружие с глушителем было собрано на 3D-принтере.

Генерального директора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили в Нью-Йорке утром 4 декабря около отеля Hilton на Манхэттене, где компания проводила конференцию для инвесторов. По данным источников, неизвестный человек в маске выстрелил в 50-летнего Томпсона и скрылся. На месте убийства нашли три патрона 9-мм калибра и три гильзы.

UnitedHealthcare — это одна из крупнейших страховых компаний в США, предоставляющая медицинское страхование и сопутствующие услуги. Она является частью корпорации UnitedHealth Group, которая занимает восьмое место в рейтинге Fortune Global 500.

Ранее в США на месте убийства главы страховой компании нашли гильзы с надписями.