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Задержан подозреваемый в убийстве топ-менеджера UnitedHealthcare

Полицией США задержан подозреваемый в убийстве топ-менеджера UnitedHealthcare

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Idris Solomon/Reuters

Американская полиция задержала подозреваемого в резонансном убийстве в Нью-Йорке Брайана Томпсона — генерального директора UnitedHealthcare, одной из крупнейших страховых фирм в США. Об этом сообщает Associated Press.

Полиция получила наводку о том, что его видели в McDonald's в Пенсильвании. У 26-летнего мужчины нашли оружие, похожее на то, из которого стреляли в Томпсона, а также поддельное удостоверение личности.

«Было изъято поддельное удостоверение личности Нью-Джерси, совпадающее с удостоверением личности, которое наш подозреваемый использовал для регистрации в хостеле в Нью-Йорке до инцидента со стрельбой», — сообщили в полиции.

Начальник отдела детективов полиции Нью-Йорка Джозеф Кенни заявил, что в убийстве подозревается Луиджи Манджоне. По словам следователей, у него был пистолет-призрак — тип оружия, который можно собрать из деталей без серийного номера, что затрудняет его отслеживание.

Генерального директора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили в Нью-Йорке утром 4 декабря около отеля Hilton на Манхэттене, где компания проводила конференцию для инвесторов. По данным источников, неизвестный человек в маске выстрелил в 50-летнего Томпсона и скрылся. На месте убийства нашли три патрона 9-мм калибра и три гильзы.

UnitedHealthcare — это одна из крупнейших страховых компаний в США, предоставляющая медицинское страхование и сопутствующие услуги. Она является частью корпорации UnitedHealth Group, которая занимает восьмое место в рейтинге Fortune Global 500.

Ранее сообщалось, что в США мужчине, неправомерно отсидевшему 10 лет, выплатят $38 млн.

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