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В США на месте убийства главы страховой компании нашли гильзы с надписями

На месте убийства главы UnitedHealthcare в США обнаружены гильзы с тремя словами

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Shutterstock

На гильзах, найденных на месте убийства генерального директора крупнейшей американской медицинской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, полиция обнаружила надписи: «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose). Об этом сообщает ABC News со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Детективы пытаются выяснить, могли ли данные слова быть посланием от стрелка и намеком на его возможные мотивы. Тем не менее, на данный момент причины убийства Томпсона остаются неясными.

Инцидент произошел 4 декабря утром около отеля Hilton на Манхэттене, где компания проводила конференцию для инвесторов. По данным источников, неизвестный человек в маске выстрелил в 50-летнего Томпсона. Мужчина скончался в больнице. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Также сообщалось, что стрелявший покинул место преступления на велосипеде.

UnitedHealthcare — это одна из крупнейших страховых компаний в США, предоставляющая медицинское страхование и сопутствующие услуги. Она является частью корпорации UnitedHealth Group, которая занимает восьмое место в рейтинге Fortune Global 500.

Ранее в США десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра города и его дочери.

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