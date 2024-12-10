Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство утвердило правила публикации данных о нелегальных мигрантах

Кабмин утвердил правила публикации в интернете информации о мигрантах-нелегалах

close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Правительство Российской Федерации утвердило новые правила публикации информации о мигрантах, находящихся в стране без законных оснований. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступит в силу 5 февраля, сообщает РИА Новости.

Информация будет обновляться на сайте МВД в течение 24 часов после внесения изменений.

Проверить информацию о конкретном иностранце можно будет по его фамилии, имени, отчеству, дате рождения и данным удостоверяющего документа. Доступ к этой информации будет предоставляться только по запросу. Полный список мигрантов-нелегалов не будет доступен, однако можно будет узнать о наличии или отсутствии конкретного человека, введя его данные.

Запросы будут обрабатываться бесплатно, а результаты будут отображаться в режиме реального времени. Полученная информация будет действительна на момент запроса и может быть использована государственными органами и другими заинтересованными сторонами без ограничений.

На прошлой неделе в России десяткам мигрантов-нелегалов предложили ультиматум — подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону спецоперации или вернуться на родину.

Ранее в Госдуме предложили запретить мигрантам жить около школ и детсадов.

Все новости на тему:
Нелегальные мигранты
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами