Правительство утвердило правила публикации данных о нелегальных мигрантах

Правительство Российской Федерации утвердило новые правила публикации информации о мигрантах, находящихся в стране без законных оснований. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступит в силу 5 февраля, сообщает РИА Новости.

Информация будет обновляться на сайте МВД в течение 24 часов после внесения изменений.

Проверить информацию о конкретном иностранце можно будет по его фамилии, имени, отчеству, дате рождения и данным удостоверяющего документа. Доступ к этой информации будет предоставляться только по запросу. Полный список мигрантов-нелегалов не будет доступен, однако можно будет узнать о наличии или отсутствии конкретного человека, введя его данные.

Запросы будут обрабатываться бесплатно, а результаты будут отображаться в режиме реального времени. Полученная информация будет действительна на момент запроса и может быть использована государственными органами и другими заинтересованными сторонами без ограничений.

На прошлой неделе в России десяткам мигрантов-нелегалов предложили ультиматум — подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону спецоперации или вернуться на родину.

Ранее в Госдуме предложили запретить мигрантам жить около школ и детсадов.