Мигранты устроили в центре Афин драку на мечах

Мигранты, предположительно, из Палестины, устроили в центре Афин драку на мечах. Об этом пишет Banking News.

Драка с мечами и ножами произошла в районе Омония. О пострадавших не сообщается. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Греческие журналисты подчеркивают, что полиция потасовку проигнорировала, намекнув на попустительство со стороны правительства Кириакоса Мицотакиса.

В июне 2024 года береговая охрана Греции арестовала девять перевозчиков мигрантов из Египта.

Накануне спасатели из Греции доставили на берег тела 78 утонувших мигрантов. Еще 104 человека были спасены и доставлены в города Каламата. Спасенные рассказали, что на судне находились около 750 человек, при этом женщины и дети были заперты в его трюмах. Береговая охрана сообщила, что судно затонуло на очень большой глубине, и поэтому о том, кто был в трюмах, ничего не известно.

У перевозчиков был собственный сайт в интернете, через который они находили клиентов. Транспортировка на таком судне стоила от €4 тыс. до €6 тыс.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что замалчивание проблемы мигрантов ведет к угрозе русскому миру.